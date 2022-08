Naise erakordselt kuum kogemus: mu elu parim seks oli kallima perega samas toas

Ma olen pärit pisikesest perest, kuid seevastu Adamil on väga suur perekond. Olime juba aasta koos olnud, kui meid kutsuti Adami nõbu pulma. Olin terve päeva napsutanud, et ma ei tunneks ärevust võõraste inimestega rääkides. Kuigi olin terve päev napsutanud, oli seks siiski viimane asi, millele ma mõtlesin, sest me ööbisime Adami ema, isa ja õdede-vendadega samas AirBnb’s. Adami vanemad magasid meist vaid paari meetri kaugusel...