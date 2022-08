Oled end istuma unustanud? Need 14 märki viitavad sellele, et sa ei liigu piisavalt

Lihased muutuvad nõrgemaks, kui sa neid ei kasuta, eriti just need lihased, mis aitavad kopse sisse ja väljahingamisel. Kui sa ei treeni neid tihti, siis kaotavad need lihased oma jõu. Mida vähem sa liigud, seda rohkem sa hingeldad. Ja seda ka lihtsaid kodutöid tehes.

Valusad liigesed, mida on raske liigutada, võivad mõnikord olla sümptomiteks sellistest põletikulistest haigustest nagu artriit ja autoimmuunne haigus. Liigesed muutuvad kangeks, kui sa neid palju ei liiguta. Treeni oma liigeseid selleks, et nad sind kannatama ei paneks.

9. Su vererõhk on kõrge

Kui sa veedad enamiku oma ajast istudes, siis tõuseb südamehaiguste risk. Su vererõhk võib muutuda kõrgemaks ja sellega koos kasvab südame-veresoonkonna haiguste oht.

10. Sa kannatad eeldiabeedi käes

Kui sa liigud regulaarselt ja piisavalt iga päev, suudab su organism paremini kontrolli all hoida veresuhkru taset. Stabiilne veresuhkru tase hoiab eemal diabeediriski.

11. Sa kannatad seljavalu käes

Liikumise puudus muudab nõrgemaks neid lihaseid, mis toetavad selga. Tee harjutusi selle jaoks, et tugevdada oma lihaseid. Kõige paremad on siin kõik sirutusharjutused.

12. Sa tahad kogu aeg näksida

Sageli arvatakse, et mida rohkem liikuda, seda rutem läheb kõht tühjaks aga tegelikult on see pigem vastupidi. Jalgrattaga sõitmine, ujumine, käimine ja jooksmine alandavad söögiisu. Need spordialad muudavad mõningate söögiisu hormoonide taset kehas.

13. Sa oled tihti haige

Uuringud on näidanud, et mida rohkem sa liigud, seda väiksem on võimalus, et viirushaigused sind kimbutama tulevad. Igapäevane liikumine aitab sul tugevdada oma immuunsust.

14. Su nahk on tuhmim

Kui su nahk on muutunud tuhmiks, siis võib selle põhjuseks olla liikumise puudus. Uuringud on näidanud, et mõõdukas liikumine stimuleerib vereringet ning immuunsust, mis aitab nahal jääda nooruslikuks ning säravaks.

allikas: Kodused Lood