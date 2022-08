Gwen Stefani ja Blake Shelton kohtusid esimest korda 2014. aastal „The Voice“ kaaskohtunikena. Mõlemal oli sel ajal lahutused käsil, mis viis suurepärase sõpruseni, kuid aja jooksul see sõprus aina tugevnes ja tugevnes. See tugev sõprus viis nad lõpuks kokku. 2015. aastal hakkasid nad käima ja 2020. aastal lõpuks kihlusid. Nad on õnnelikumad kui kunagi varem.