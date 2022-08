Elon Muski isa väidab, et ei ole uhke oma miljardärist poja üle ja on käskinud tal dieeti pidada

Errol Musk ei ole Eloni üle uhke

Errol Musk käis Kyle’i ja Jackie O podcastis, kus mees küll tunnistas, et tema poeg on ääretult edukas, kuid ta pole tema üle tegelikult üldse uhke. „Ma tean, et see kõlab hullumeelselt, kuid me kipume perena nii mõtlema. Ta on praegu 50 ja ma pean teda endiselt väikeseks poisiks. Aga ta on tegelikult 50! Täitsa vana mees.“

Errol tunnistas hiljem intervjuus, et tema lemmikpoeg, kelle üle ta kõige uhkem on, on tegelikult Kimbal – kes on samuti miljardär, kuid mitte nii rikas kui Elon.

Errol Musk arvab, et Elon on paksus läinud

Pärast Kreeka reisi, kus Elonist tehtud fotod levisid meemina kui kulutuli, tundus, et kõigil on maailma rikkaima mehe kohta midagi öelda. Ka Errol oli üks neist inimestest.

Kyle'i ja Jackie O-ga rääkides ütles ta, et Elon on väga tugeva kehaehitusega ning arvab, et poeg on halvasti söönud. Tagatipuks rääkis, et ta on püüdnud Elonile saada kaalulangetamise toidulisandit.

Elon Musk arvab, et tema isa on „kuri“ ja „kohutav inimene“

Kui Eloni ema Errol ja Maye Musk lahku läksid, läksid Eloni vend ja õde ema juurde elama. Kuid mees jäi isa juurde. 2017. aastal ütles ta Rolling Stone’ile, et see pole hea mõte. „Ta oli nii kohutav inimene,“ ütles Elon. „Minu isa plaanib kurja. Teil pole aimugi, kui halb inimene ta on. Peaaegu iga kuritegu, millele suudad mõelda, on tema teinud,“ rääkis ta.

Elon ei kiida heaks Erroli suhet kasutütrega

„Me olime üksildased, eksinud inimesed,“ rääkis Errol ajalehele The Times oma suhtest 40 aastat noorema kasutütrega. „Üks asi viis teiseni - võite seda nimetada Jumala või looduse plaaniks.“