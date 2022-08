Ainult käsipagas? Näpunäited, kuidas puhkuseks pakkides ruumi ja raha säästa

Võta kaasa kerged riided

See on ebareaalne, kui palju riided tegelikult kaaluvad. Seega mõtle enne reisile minekut, mida sa tegelikult kanda tahad. Reisi sihtkohas on 30 kraadi sooja? Kas sa vajad seda mantlit? Ilmselt mitte. Ja kui otsustad reisile minnes võtta ainult käsipagasi kaasa, siis pane selga mõni selline pusa, millel on näiteks lukud ja kuhu saad panna enda rahakoti, päikeseprillid, telefoni, raamatu – mis iganes. See on turvaliselt sinuga ja ei ole kellegi jaoks nähtav – ja pealegi ei arvestata seda sinu su koti kaalu sisse. Võit missugune!

Võta riided, mida ka päriselt kannad

Võimalus vähemate riietega õnnelikum olla on võtta riideesemed, mis sulle meeldivad, mida on võimalik mitme teise riietusega sobitada ning mida kandes sa tunned end väga mugavalt. Näiteks megauhke kleidi asemel võta hoopiski pisut neutraalsem, mis on mugav, kuid piisavalt eriline, mida saad näiteks nii päevasel ajal tossudega ja õhtusöögi ajal ilusamate kingadega kanda.

Võta riided, mida saad pesta

Kergeid riideesemeid on lihtsam pakkida, sest need ei võta palju ruumi. Jah, seda me kõik teame. Aga kerged riided on ideaalsed ka juba seetõttu, et sa saad neid pesta pärast higistamist või kui jäätis on kogemata peale tilkunud. Ja pesemiseks ei ole pesumasinat vaja. On vaja kõigest kraanikaussi ja reisiseepi (või lihtsalt tavaline seep), pesed pisut aega käte vahel ja on ongi korras. Samuti vali kerged kangad, näiteks siid, mis kuivavad kiiremini kui puuvill. Siid võtab kotis vähem ruumi ka!

Ära võta kõrgeid kontsi

Kas sa lähed „Armastuse saare“ võtetele? Ei? Seega jäta kõrged kontsad koju. Tänapäeval on nii palju stiilseid lamedaid sandaale, mida sobib kanda nii päevasel kui ka õhtusel ajal.

Ja sa rulli, rulli rulli!

Kokkurullitud riided võtavad vähem ruumi. Aseta kaks või kolm riideesest üksteise peale ja hakka rullima.

Ole väikeste asjade emand