Tahad igal pildil veatu välja näha? Proovi seda Kate Middletoni nippi!

„Kas oled kunagi mõelnud, miks Kate Middleton oma fotodel nii vapustav välja näeb? Ilmselgelt on Cambridge'i hertsoginna läbinud meediakoolituse, kuid on veel üks imelihtne nipp, mida ta kasutab, et igal pildil veatu välja näha!“ ütleb moe- ja stiiliekspert Miranda Holder, kes on spetsialiseerunud kuulsustele ja kuninglikule stiilile.

Stilist lisab veel juurde, et see trikk ei tööta mitte ainult sellepärast, et Cambridge'i hertsoginna on nii ilus, vaid lõualuu õige asetus on tegelikult fotode üks tähtsamaid asju. „Sa võid olla maailma kõige ilusam inimene, aga võid ikka fotodel kohutav välja näha. Nii et sinu kirglik suhe kaameraga algab sellest, kuidas ja kuhu sa enda lõualuu asetad. Kui see on liiga madalal, pole see hea. Niimoodi võib tekkida lõualott. Kui see on jällegi liiga kõrgel, pole see samuti hea. Me ei taha su ninasõõrmeid näha!“ räägib ekspert.