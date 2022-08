Oska märgata! Kui tunned seda roiete all, võib see olla märk maksavähist

Ameerika Vähiliidu andmetel võivad maksavähiga inimesed oma kõhus märgata üht kindlat sümptomit, mis peaks alarmi sinus tekitama – nimelt täiskõhutunne ribide all. Peale selle võib maksavähile veel viidata seletamatu kaalulangus, isutus, iiveldus või oksendamine ja kõhuvalu- või turse.

Eksperdid ütlevad, et valu, turse või ebamugavustunne võivad olla tingitud ka seedetrakti probleemidest, neeruprobleemidest, sapikividest, tsirroosist ja muust, kuid siiski on oluline arutada oma sümptomeid oma arstiga, et välistada maksavähk ja muud tõsised seisundid.