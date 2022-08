Zoomis enda kaamerapildi vaatamisel on tõsised tagajärjed vaimsele tervisele – eriti naiste puhul

Objektistamine on veidi moesõna, kuid selle tähendus on pigem sõnasõnaline: objektina nähtu või käsitlemine. See ilmneb sageli seksuaalse objektistamise vormis, kus kehasid ja kehaosi nähakse eraldiseisvana inimesest, kellega nad on seotud. Selle kohta on tulvil näiteid, kus sageli reklaamides näidatakse teatud kehaosade lähivõtteid, mis aitavad toodet turustada. Näiteks parfüümi pudel, mis on graafiliselt naise rindade vahel.