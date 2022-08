Kas looduslik deodorant on tõepoolest sinu tervisele parem või on tegu müüdiga?

Looduslikud deodorandid pole midagi uut. On suur tõenäosus, et sa leiad enda lemmiktoote toidupoestki, ent sageli on need kallimad kui nende tavapärasemad „kolleegid“. Ehk eeldaks, et looduslikud deodorandid on oma olemuselt ohutumad ja puhtamad, aga kas see vastab ka päriselt tõele?