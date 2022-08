Roosad prillid eest! Kui mees ütleb sulle nii, siis lase tal minna...

Kui ta sinuga olla tahaks, siis ta oleks sinuga.



Siin on kaks võimalust. Kui tegemist on lihtsalt egoistiga, kes tahab sind armukadedaks ajada, siis lase parem tal lihtsalt minna. Kui ta sõnad ei vasta tegelikkusele, näiteks, kui ta ütleb, et ta sind armastab aga lisab sinna juurde, et ta ei ole kindel, kas te olete kokku loodud, siis lase parem tal minna ja mine oma teed.



Või kui ta tunded ei ole nii tugevad veel aga ta tahab jääda ausaks.



Või kui ta ei suuda otsustada ja kardab sulle haiget teha ja niiviisi kahevahel olles kardab lihtsalt sulle ära öelda. Kui ta tahaks sinu kõrval olla ei peaks ta niikaua kahtlema ja mõtlema.



Ükskõik, kes ta ka ei ole, praegu pead sa mõtlema iseendale ja mitte temale. Sest, kui tema tahaks sinuga olla, siis ta ju oleks sinuga. Kerge on öelda, et tal on vaja aega, natuke ruumi, ta kardab end siduda ja piisab , kui teda rahustada maha jne.



Aga sina ise samal ajal? Sina ju ei kõhkle, et temaga koos olla teeksid sa ju kõik võimaliku ja võimatu. Sest sa armastad teda. Nii lihtne see ongi. Temaga on samamoodi.

Kui ta tahaks sinuga koos olla, siis ta seda teeks.