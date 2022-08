Piret Kalda elust pärapõrgus: sellest ma olen ammu aru saanud, et üksi ma siin ellu ei jääks!

Kui abikaasa Priit veel elas, käitus Piret enda sõnul maal nagu linnaproua (saputab siinkohal peenutsevalt sõrmi). Nüüd on tulnud juba aastaid ise hakkama saada („Mis mul muud üle jääb!“) ja Sõrves veedetud kuu veedabki ta enda sõnul peaasjalikult trimmerdades.

Päris üksi oma tegemistes Piret siiski ei ole. Kaunispe küla (mis muide on nime saanud Suure Tõllu naise Pireti pee järgi – Piret rõhutab, et tegu ei ole peaga) inimesed on ta kenasti omaks võtnud. Heade suhete tekkes mängis Sõrve tulemise algusaegadel suurt rolli abikaasa Priit, kes oli olnud väga hea suhtleja. Piret ei jõua ära kiita Saare Siljat, kes teda väga hoiab.