„Siin võiks naiste ajakirjade nippide järgi terve tähestiku ette lugeda asjadest, mida võiks kõik teha ja kindlasti oleks tore paljusid asju neist ka järele proovida, aga lõppude lõpuks taandub voodis kõik ühele asjale. See on keemia. Vähemalt minu jaoks. Kui seda ei teki, siis üldjuhul ei ole mõtet voodisse püherdama minnagi- sel juhul on see lihtsalt abistav akt. Kui on keemia, siis on see nii nauditav kogemus mõlemale poole ning ei vaja absoluutselt akrobaatikat ega ka väliseid „aksessuaare“. Lihtsalt on hea.“- Mihkel, 44