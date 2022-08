Millist keelt räägid sina? Maailmakuulus armastuse koodeks viib su paarisuhte uuele tasandile

1. Kvaliteetaeg

Kvaliteetaeg on üks viiest armastuse keelest, mida on raske teha, kui sul on kiire või oled kaugsuhtes. Paljude jaoks on just see kõige olulisem armastuse keel, sest siis saavad kaks armastajat teineteisele oma jäägitu tähelepanu pühendada.

2. Kinnitussõnad

Kinnitavad sõnad on üks viiest armastuskeelest, mida saad teha nii sõnumite, käsitsi kirjutatud kirjade kui tähenduslike vestlustega. See on võimalus armastust elus hoida ka füüsiliselt koos olemata.

3. Füüsiline puudutus

Samamoodi nagu kõik ei ole suured sõnasepad, ei ole ka kõik harjunud väljaspool voodit üleliia hellad olema. Ent on inimesi, kelle jaoks füüsiline puudutus on sama oluline kui teisele sõnad. Ja kui me ei saa, mida vajame, jätab see meid armastuse nälga.

4. Kingitused

Vaatamata sellele, et see armastuse keel näib olevat materialistlik, on see tegelikult lihtsalt vajadus nähtava armastuse kinnituse järele. Pealegi, kingitus ei pea olema poest ostetud. Kingitus on ka foto, ise maalitud pilt või või armsamale kirjutatud muusikapala.

5. Abistamine

Oma aja pühendamine, et teha kallima elu kergemaks, on paljudele inimestele võtmetähtsusega. Nemad vajavad tunnet, et elu kaaslasega on parem kui üksi. See ei tähenda nagu ei saaks nad ise oma eluga hakkama, aga elu jagamine seisneb nende jaoks ka oma koorma jagamises.

Allikas: YourTango