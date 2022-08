Hiljuti lahku läinud naine on segaduses: mida selle sotsiaalmeediaga nüüd tegema peaks?

Liisa küsimus ei pane imestama. Teame ju ajakirjandusest ka kuulsate paaride näitel seda, et kui on otsustatud eri teed minna, siis esimesena kaovad sotsiaalmeediast pildid koos kallimaga. Mis aga saab siis, kui üks partneritest ei soovi mälestusi oma virtuaalsest „päevikust“ kustutada? Just sellise dilemmaga maadlebki Liisa. Kuid pildid pole siiski ainsad, millele sotsiaalmeedias mõelda...

„Läksin oma kaaslasest lahku. Temal on tänaseks uus sõbratar ning nüüd, kaks kuud peale lahkuminekut kirjutas ta mulle, et soovib, et ma kustutaksin ära sotsiaalmeediast KÕIK meie ühised pildid ja mälestused. Ridade vahelt võis välja lugeda, et see häirib hoopis tema kaaslast.

Minu jaoks on aga see tore dokumentatsioon meie ühisest ajast ega midagi enamat. Pealegi pole seal neid pilte palju. Paari aasta tagused reisifotod ning mõned sisselogimised erinevates restoranides, kus oleme tähistanud tähtsaid verstaposte oma suhtes. Ma ei tunne, et tahaksin neid kustutada. Samamoodi Instagramiga. Jah, Facebookis panin need postitused n-ö „peitu“, aga kas nüüd oleks vaja siis ka seal eraldi teada anda, et läksime lahku?

Poleks arvanudki, et lisaks ebamugavustele ja lahkuminekuga kaasnevale stressile tekitab omamoodi lisastressi ka selline asi nagu sotsiaalmeedia. Kuidas teised seda lahendanud on – kas on kirjutamata reegel, et kui minnakse lahku, siis tuleb kõik ühised „jäljed“ ka sealt kustutada? Põnev oleks teada, sest siiani ma pole sellele mõelnud.“

Armas lugeja, anna teada, kuidas sina oled sotsiaalmeedias käitunud, kui oled kaaslasest lahku läinud?