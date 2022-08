Tahad topeltlõuga peita? Need on iluekspertide sõnul parimad nipid selleks

Kontuurimine

Üks kõige muutlikumaid viise topeltlõua varjamiseks on kontuur, kuna see aitab määratleda ja pikendada lõualuud. Professionaalse meigikunstniku Laura Roncagli sõnul on nipp leida endale parim toon. „Tavaliselt on selleks toon, mis on sinu nahatoonist kaks tooni tumedam ja külma või hallika alatooniga,“ ütleb ta.