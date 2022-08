„Mul oli tõesti raske hoida erektsiooni.“ Miks kasutab aina enam nooremaid mehi Viagrat?

Pärast viis aastat kestnud suhte purunemist tundis James, et on valmis sisenema uuesti kohtingumaailma. Ta oli 27-aastane, terve ja tal oli hea seksuaalelu. Kui aga rääkida magamisest uute inimestega, koges ta „esinemisärevust“. „Mul oli tõesti raske hoida erektsiooni,“ ütleb ta. „Jõudsin selleni, et seksisin paljude inimestega 75-protsendilise nii-öelda veamääraga.“ James eeldas, et probleem on lihtsalt närvides. Ta ei küsinud nõu oma perearstilt ning selle asemel hakkas ta Viagrat võtma. See töötas koheselt.