Võtkem eeskuju! Lahkunud Olivia Newton-Johni ilunõuanded, mida me kõik võiksime järgida

Grammy auhinnaga pärjatud ning Inglismaal sündinud Austraalia laulja, laulukirjutaja ning filminäitleja Olivia Newton-John on üle kümne aasta taguses intervjuus öelnud, et tema püsiva ilu saladus on õnnelik abielu John Easterling’iga.

Lisaks rõhutas naine, et suurt tänu tuleb öelda ka geenidele. „Ma olen nagu mu ema, kes nägi võrratu välja kuni surmani. Aga tõeline saladus on see, et ma olen väga väga õnnelik,“ sõnas naine toona ja lisas, et tal on fantastiline uus abikaasa, kellega on lust ühel eluteel sammuda.

Vanus on vaid number!

„Püüan iga päev teha midagi, mis hõlmab looduses viibimist,“ on Olivia tunnistanud 60ndal eluaastal antud intervjuus. „Sherlockiga (tema koer- toim.) jalutamas käimine on ideaalne. Mängin tennist ja käin kolm või neli korda nädalas ning käin jõusaalis ka. Tunnen end suurepäraselt ja kindlasti ei pea muretsema, et olen 60. See on vaid number.“ Lisaks tunnistas naine, et talle meeldib päeval teha väikeseid ilu- uinakuid. „Peale seda olen jälle kõigeks valmis!“

Aastakümneid rinnavähiga võidelnud Olivia on oma fännidele sotsiaalmeedias jaganud ka nõuandeid oma naha eest hoolitsemiseks. „Mõnikord võib hea väljanägemine ja enesehoolduse harjutamine olla vähiravi ajal vaimse tervise jaoks äärmiselt oluline, mis aitab kaasa edukatele tulemustele,“ teatas naine Instagramis ning lisas, et tema igapäevane kosmeetika on vegan-, julmusevaba ning orgaaniline.

Newton-Johnil diagnoositi esmakordselt rinnavähk juba 1990. aastate alguses. 2017. aastal teatas ta, et rinnavähk on tagasi. „Olivia on olnud lootuse sümbol paljudele üle 30 aasta, jagades oma teekonda rinnavähiga,“ teatas naise abikaasa Easterling järelhüüdes sotsiaalmeedias.

allikas: mirror.co.uk /survivor.net