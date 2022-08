Kasutad tihtipeale enda huumoris sarkasmi? Uuringud tegid selle kohta huvitava avastuse

Uuringus jagunesid koomiksi stiilid kaheks: positiivseks ja negatiivseks. Neli positiivset stiili olid „lõbus“, „humoristlik“, „mõttetu“ ja „vaimukas“. Need pidid näitama heatahtlikkust ja positiivseid emotsioone. Negatiivsete alla liigitati sellised sõnad nagu „iroonia“, „sarkasm“, „küünilisus“ ja „satiir“, mis on kõik seotud mõnitamise ja naeruvääristamisega.

Psühhopaatia oli tugevalt seotud negatiivsete stiilidega, milleks olid iroonia, sarkasm ja küünilisus. Need agressiivsed teiste üle naermise huumoristiilid kinnitavad, et psühhopaatidel on madal empaatiavõime ja nad on oma olemuselt kiuslikud. „Psühhopaadid võivad kasutada seda tüüpi huumorit teiste staatuste alandamiseks, arvestamata teiste tunnetega. Neid iseloomustavad puudulikud emotsionaalsed funktsioonid ja antisotsiaalne käitumine.“

Ka machiavellianism oli seotud iroonia ja küünilisusega. Teadlased väidavad, et see on tingitud sellest, et irooniat kasutatakse teiste nõrkade külgede rõhutamiseks sotsiaalselt vastuvõetaval viisil, mis ei kahjustaks inimese enda mainet. „Machiavellianism'i iseloomustab manipuleeriv käitumine ja need inimesed võivad kasutada seda tüüpi huumorit teiste kontrollimiseks,“ kirjutasid nad uuringus.