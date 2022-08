Naine, kes muutis mõtlemist ja sai edukaks: raha tunneb ennast minu juures tulles ja minnes hästi

Merlinil on olnud rahaga üpris põnev teekond ja suhe. Tänu sellele, et ta 4 aastat tagasi terapeudiks õppis ning sai sellega seonduvalt süvitsi teadlikuks alateadliku meele mõjust ja seadustest, tegi tema rahalugu läbi täieliku uuenduskuuri. Varasemad unistused on saanud reaalsuseks ja see on omakorda toonud tõestuse, et miski ei ole kivisse raiutud ja kõike on võimalik muuta. Merlini sõnul resoneerus temaga Starfish Academy missioon: „Aidata inimestel saavutada finantsvabadust elades samal ajal harmoonilist elu,“ sest harmoonia iseenda sees oli olnud oluliseks märksõnaks tema elus.