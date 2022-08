Läbimõtlemata otsused: need Hollywoodi staarid kahetsevad noa alla minekut...

Hollywoodis on ilukirurgiast peaaegu võimatu hoiduda. Pidev fotovalmidus pole mitte lihtsalt tore, vaid peaaegu juba töönõue. Paljudele on mõned väiksed „kohendamised“ andnud enesekindlust juurde, kuid mitte just kõik kuulsused pole õnnelikud, et noa alla läksid.