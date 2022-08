Lauren Villmann avameelselt avalikust survestamisest: kui tunned, et see pole sulle, siis ei pea nii tegema

Lauren tunneb, et emasid survestatakse just väga tugevalt võtma aega iseendale, ja selleks peaks lapsest eemale minema. „Kui tunned, et see pole sulle, siis ei pea nii tegema. Näiteks minu tassi täidavad ka väikesed asjad – hommikul kohvi joomine. Või õhtul, kui lapsed magavad, sarja vaatamine. Salaja kommi söömine. Vahepeal mul tekkis stress, et äkki ma ei täida oma tassi piisavalt? Mis siis saab – põlen läbi? Tass ei pea olema alati ääreni täis. Tähtis on see, et see ei oleks täiesti tühi.“