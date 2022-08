NAISTEKA NÄDALAHOROSKOOP | Kellel algab nüüd võimas ja edukas nädal ning kel mõnevõrra keerukam?

Nädala esimesel poolel on kerge ära teha mitmed oma materiaalset seisu puudutavad olulised sammud – raha ja kinnisvaraga seotud tegevused toovad eriti häid tulemusi. Ka suhetes valitseb sagedamini helge suvetoon.

Nädala teine pool eeldab kõigilt vestluste ja suhete osapoolt veidi enamaid pingutusi, kuid üldiselt on ka see aeg pigem meeldiv. Kes on tundnud vajadust oma elus mõne olulise muudatuse tegemiseks, saab selleks neljapäeval parima impulsi.