PÄIKESE EEST TUPPA PEITU: 3 tubast tegevust, mida koos lastega ette võtta

Koduse hubase spaaga saab hakkama iga lapsevanem. Lisaks sellele, et lastel on lahe olla, saad ise ka puhtaks ja mõnuleda. Lõhnaküünlad ja vannisoolad välja ning pata-pata solberdama!

„Meie pere krattide üks lemmar fantaasiamänge on seiklusrada. Legend on üldiselt selline, et põrand on laava, keev kirsimahl või piraajadest kubisev vesi. Rajalt maha kukkumine tähenda kindlat otsa. Siia on pikitud erinevaid ronimisi, roomamisi, hüppamisi, mis iganes pähe tuleb,“ selgitab Illimar.