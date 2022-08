Peavalu kimbutab? Enne kui tableti haarad, proovi „taimset aspiriini“

„Taimseks aspiriiniks“ on näiteks angervaks ja paju. Neis sisalduv salitsüülhape oli inspiratsiooniks ka sünteetilise aspiriini loomisel. Angervaks on maitselt pajukoorest pehmem. Hästi toimib see, kui sööd angervaksaõisi meega või kasutad angervaksaõli. Ent peamiselt kasutatakse neid tee või kapslitena.