21 aastat abielus olnud paar kolis viimaks kokku: see ei toonud muud kui pingeid

55-aastane Claire Burke ja tema abikaasa David (49) on abielus, kuid elasid siiani 20 aastat eraldi majades, et nende suhtes sädet hoida.

Claire ütleb, et tundis end pärast kokku kolimist rohkem koristaja kui naisena. Ta koristas mehe riided, mis olid tuppa vedelema jäänud, tõstis hambapasta kraanikaussi ja korjas kokku mehe spordivarustuse, mis jäi aeda vedelema.

West Yorksist Wetherbyst pärit Claire ütles: „Tundsin, et ma pole muud kui koristaja. See tekitas palju pingeid ja me rääkisime sellest palju, kuid mõne aja pärast otsustasin leppida, et ta on selline, nagu ta on,“ tunnistab naine ja lisab, et kuigi prooviti ka magamistuba jagada ja samas voodis magada, ei sobinud ka see neile.

Nüüd on paar kokku leppinud, et jagavad oma maja kaheks, et säilitada mõlemale oma ruum. Samuti magavad kaasad eraldi tubades.

Kuid mitte ainult – paar vaatab isegi televiisorit erinevates tubades, sest nad ei suutnud kunagi kokku leppida, mida vaadata. Samuti tekkis probleem magamistoa riidekapiga, mis ei mahutanud mõlema partneri rõivaid. „Davidile sobib, kui tema riided on igapool laiali, aga mulle meeldib puhtus.“

Uus viis kooseluks

„Oleme leidnud viisi, kuidas me perekonnana ühe katuse all olla saame,“ räägib pereema ning vihjab sellele, et mõlemad elavad maja eri otstes ning eri tubades. Majas elab ka nende 13-aastane poeg Jay.

„Meil on justkui mõlemast maailmast parim. Me saame koos aega veeta, mis meie jaoks väga oluline on. Eriti õhtusöögi ajal, kui saame maha istuda ja koos einet nautida.

Igal õhtul pärast Jay magamaminekut on paaril ka 15 minutit aega, kus veidi vestelda ja koos telekat vaadata, enne kui magama minnakse.

„Ma kartsin väga, et kui me kokku kolime, kaotame selle sädeme, mis meid koos hoiab, sest eraldi elades tulid mul liblikad kõhtu juba siis, kui ta minu maja ette sõitis,“ meenutab naine. „Kuid me oleme endiselt väga armunud ja otsustasime eelmisel aastal isegi oma tõotuseid uuendada, kuna olime koos olnud 21 aastat.“