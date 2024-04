„Tundsin, et ma pole muud kui koristaja. See tekitas palju pingeid ja me rääkisime sellest palju, kuid mõne aja pärast otsustasin leppida, et ta on selline, nagu ta on,“ tunnistab naine ja lisab, et kuigi prooviti ka magamistuba jagada ja samas voodis magada, ei sobinud ka see neile...