Ehmunud naine: mul piisas voodis vaid seksikalt pesu eemaldada, kui mees juba uttu tõmbas

„Inimesed hämmastavad mind jätkuvalt. Arvad, et oled kõike näinud, aga loomulikult mitte. Minu kuum suvine seiklus (nimetan seda nii, tegelikult olen siiski elukaaslase otsingul...) sai koleda lõpu. Tätoveeringu tõttu! Minu pisikese ja minu jaoks suure tähendusega kehakaunistuse tõttu, mis on mul täpselt rindade vahel, nii, et kui rinnahoidja on seljas, siis see isegi välja ei paista. Igatahes olin juba mitu nädalat kohtamas käinud imetoreda Eesti mehega. Jutt klappis, huumor, maailmavaated... Kohtingud olid meil tõesti ideaalsed.

Nautisin, et ka tema ei tahtnud kiirustada voodisse minekuga. Ta üllatas mind, saatis lilli, viis restorani, tuli autoga järgi... Nagu muinasjutt! Eks lõpuks tundsime mõlemad, et on aeg astuda järgmisele levelile. No tõepoolest. Mul piisas vaid seksika liigutusega pesu eemaldada, kui mees silmas mu rindade vahel olevat tätoveeringut. Ta tõmbus eemale, pani T-särgi selga tagasi ja ütles külmalt, et tema ei mõista naisi, kes oma ilusat keha sellise rõvedusega rüvetavad. Ja tõmbaski uttu! Olin sügavalt solvunud ja mõtlesin õhtul talle kirjutada, mida ma asjast arvan, kuid ju ma olin teda šokeerinud, sest ta oli juba jõudnud mind ära ka blokeerida. Soovitan siis naistel õppust võtta - kui teil on tätoveeringud, siis vast tasub tulevasele kaaslasele kohe mainida. Tundub, et mõned mehed meil võtavad meie enda otsuseid kuidagi väga isiklikult!