Pettunud mees paneb paika, mis enesestmõistetavat asja peaks naine tegema, et suhtes järgmisele tasandile jõuda

„On juhtunud küll. Näiteks oli mul kohting hiljuti ühe toreda naisega, kes soovis kindlasti minna ühte peenesse restorani sööma. Tellis esimese hooga viis austrit ja pudel šampanjat. Teadsin, et see jääb minu kanda. Ma ei ole kitsi, aga tema olek ja käitumine oli kogu selle näilise peenutsemise juures nii matslik, et ma vaatasin seda kui üht halba etendust. Hiljem jättis austrid söömata, sest ei olevat olnud head.