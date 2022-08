Oska märgata! Levinud vähi sümptom, mille tunned ära lõhnast

Emakakaelavähk on üks levinumaid vähitüüpe. Varases staadiumis puuduvad selged märgid, mis sellele viitaksid, kuid üks lihtsamaid asju, mida jälgida, on muutused tupest tulevas eritises.

Eritise muutused ei tähenda küll alati, et tegu on vähiga, aga siiski tuleks sel puhul oma günekoloogile pöörduda.

Kõige lihtsam viis, et emakakaelavähki ennetada, on käia arsti juures ning selgitada välja, kas su emakakaelas on ebaloomulikke rakke. Nende rakkude leidmine ja eemaldamine aitab emakakaela tervena hoida.

Õnneks on emakakaelavähk lihtsalt ära hoitav ja tuvastatav ning esimeses staadiumis on ka temast jagu saamine täiesti võimalik. Tähtis on võtta osa sõeluuringutest ning helistada ise arstile, kui kahtlustad, et midagi on valesti.