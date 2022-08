Troopiline temperatuur segab und? Talita täna nii ja saad unevõlast vabaks

Ei mingit lõunauinakut

Kuum ilm võib meid panna päeval pisut loiult tundma. Selle põhjuseks on asjaolu, et me kasutame kehatemperatuuri reguleerimiseks rohkem energiat.

Kuigi uni on öösel häiritud, proovi vältida päevast uinakut. Unisus võib öösel vägagi väärtuslikuks osutuda – säästa see magamamineku ajaks. Vastasel juhul võib sind öösel peale palavuse vaevata ka lihtsalt unepuudus, sest sa pole piisavalt väsinud.

Ära muuda rutiini

Kuum ilm võib panna sind oma harjumusi muutma. Proovi seda mitte teha, sest see võib unerütmile saatuslikuks saada. Püüa kinni pidada oma tavapärasest magamamineku ajast ja rutiinist. Tee enne magamaminekut asju, mida oled tavaolukorras harjunud tegema.

Jahuta magamistuba

Võta kasutusele kõik meetmed, et magamistuba oleks öösel võimalikult jahe. Selleks tõmba päeval kardinad või rulood ette, et päike tuppa ei paistaks ja seda ei soojendaks. Veendu, et kodu päikesepoolsel küljel oleksid aknad suletud, et kuum õhk sisse ei pääseks. Tõmbetuule tekkimiseks ava kõik aknad enne magamaminekut.

Kasuta linu

Maga teki asemel linaga, kuid ära ka tekki kappi pane. Õhukesed puuvillased linad imavad higi endasse ja sobivad hästi suvel magamiseks. Ükskõik kui palav on su magamistoas, öösel kehatemperatuur langeb. Seetõttu ärkame mõnikord külmatundega ja siis on hea, kui tekk on lähedalt võtta.

Nutikad võimalused jahutuseks

Täida oma kuumaveepudel jääkülma vedelikuga ja võta see voodisse. Alternatiivne võimalus on sokkide külmikus jahutamine ja nende jalga panemine. Jalgade jahutamine alandab naha ja keha üldist temperatuuri.

allikas: BBC