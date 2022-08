Uskumatu, milline väsimatus! Neli sodiaagimärki, kelle peolembus on lihtsalt hämmastav

Jäär

Kui on ühe tähtkuju esindaja, keda absoluutselt igal peol kohtab, siis see on kindlasti Jäär. Pidutsemine on osa tema elust, temast endast, see on tema hing ja võiks öelda, osa tema elu filosoofiast. Ta ei puudu mitte üheltki sündmuselt. Võid ette kujutada, kui masendav oli Jäära elu viimase aasta jooksul, kui kõik üritused ära jäid. Hoolimata sellest leidis ta võimaluse, kuidas keelust üle astuda ja elu nautida. Jäär on iga peo hing. Ilma temata pole pidu õige pidu. Ta on esimene, kes igast seltskonnamängust osa võtab ja enda võimed proovile paneb.

Lõvi

Teise sodiaagimärk, kes armastab pidutsemist, on Lõvi. Talle meeldib silma paista ja olla tähelepanu keskmes. Ta ei ole sugugi tagasihoidlik, ta võib tantsida varahommikuni. Ta näitab tantsupõrandal oma tõelisi võimeid. Talle meeldib südameid võita ning pilke endale tõmmata. Mis puutub peopaikadesse, siis ta eelistab koduseid üritusi, aga ei puudu ka suurematelt seltskonnaüritustelt. Talle meeldib šampanja, glamuur ja stiil. Ta tahab olla nagu staar. Ta on tõeline diiva.

Skorpion

Ka Skorpionid oskavad pidutseda. Skorpionile on peol käimine lausa eluliselt vajalik, sest see võimaldab tal pingeid maha laadida ning lõõgastuda. Skorpion kuulab rohkem oma südant kui mõistust ja võib kergelt alkoholiga liiale minna ning seejärel usaldada liiga kergekäeliselt esimest ettejuhtuvat, jutustades talle kogu oma eluloo. Võib-olla sellel hetkel paneb see teda ennast paremini tundma, kahetsused tekivad alles järgmisel päeval.

Skorpion on selline nagu on ja teda tulebki sellisena võtta. Olenevalt tujust, mis tal parajasti on, jõuab ta koju kas järgmise päeva varahommikul või enne kui pidu õieti alata on jõudnud. Kindel on aga see, et talle meeldib tantsida. Ja kuna ta on sodiaagi üks seksikamatest märkidest, siis pole ka imestada, et ta kedagi ükskõikseks ei jäta.

Ambur