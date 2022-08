Joogaõpetaja Silja Siller avaldab, mis tekitab inimestes kõige rohkem stressi ja teadmatust

„Hakuna matata - don’t worry!“ on ütlus, mida kuuled Zanzibaril söögi alla ja peale. Ehk milleks muretseda - sa oled elus, päike paistab, loodus kasvatab kõike, mille mulda pistad ja vesi on soe. Elu on antud nautimiseks ja seda teevad kohalikud tõepoolest iga päev ja kogu südamest. Teine ütlus, mida kohalikud pidevalt kasutavad on „Pole, pole!“ ehk „Rahu, rahu.“ Mis võiks veel tõesem olla, kui see, et meie, lääne maailma inimesed tormame pidevalt, meil on kogu aeg kiire ja rahu või heaolu ei tundu sugugi olevat peamine eesmärk meie igapäevases elus.