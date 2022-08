Ameerikas elav eestlanna oma pereõnnest: ma tõsimeeli arvan, et sellist meest ei oleks ma Eestist leidnud

„Ma elan USAs ja see, mida Anu Saagim mainis, on tõsi. Ameerika naised on üldjuhul ülekaalulised ja ei hoolitse enda eest, nad lähevad kodust välja pidžaamas, mis on minu jaoks on siiani uskumatu.

Ameerika mehed seal juures on etemad kui Eestis. Esiteks, ma räägin enda mehest peamiselt, ta hoolitseb enda välimuse eest, habe on korras, juuksed on korras, riietub stiilselt, on puhas ja lõhnab hästi.

Naisi kohtleb nagu džentelmenn- avab uksi, laseb naistel enne minna, kannab kotte jne. Kui on mingi probleem poes või kellegagi tänaval või mis iganes, siis alati mu mees lahendab selle ja ükskõik mis, ta kaitseb mind. Kõige parem tunne on teada, et su mees kaitseb sind 100% iga hetk.

Ta on protector (kaitsja- toim.) ja providor (andja- toim.). Mina olen lapsega kodus ja ta on kõik, mida ma mehelt elus soovinud olen. Ta hoiab ja kaitseb mind, ta teeb komplimente, ta viib mind välja, ta tegeleb beebiga pärast enda pikki tööpäevi, ta ärkab öösel, et beebi eest hoolitseda, ta teeb õhtusööki, hommikusööki - ta on ideaalne. Andke andeks, aga ma tõsimeeli arvan, et sellist meest ei oleks ma Eestist leidnud.“