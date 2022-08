Plaanid taaskasutuspoest diivani soetada? See on asi, mida kindlasti enne jälgima peaksid

Diivanit või tugitooli valides tasub kindlasti poes vaadata selle alla. Uuri põhja ja ka põrandat, sest väsinud sisu kipub pudisema ja see on kohe nähtav. Selline diivan vajab värskendamist ja restaureerimist. Siinkohal ole ettevaatlik ja tee kindlasti enda jaoks arvutus, kas restaureerimine on mõttekas või mitte. Mõelda tasuks ka taaskasutuse võtmes, mitte ainult numbrites – ägeda välimusega valmis asja päästmine on keskkonnale säästlikum kui uue ostmine.