23 aastat reisisaateid teinud Tiina Park avaldab koha, mis tal on siiani külastamata

Muide – Tiina ei suuda mõista inimesi, kes leiavad, et kui on juba kord kusagil käidud, siis sinna enam teist korda minna pole mõtet. „Sest see, mis oli kümme aastat tagasi, ei kehti täna,“ on tal tuhat korda õigus. „Isegi ühte jõkke pole võimalik kaks korda ühtmoodi astuda – alati leiab midagi uut!“