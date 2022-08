Maailma kuulsaima seksuaalterapeudi nõuannetega parema seksini

Dr Ruthil on 93-aastaselt lihtne ja selge sõnum kõikidele paaridele. Olles läbi elanud kaks lahutust ja alles seejärel kohanud oma Hr Õiget, võtab ta kokku, et seksuaalne rahulolematus suhtes on kättevõtmise asi, aga intellektuaalne sobimatus ei pea argielu hammasratastele vastu ja viib lahutuseni. Kui sinu partner on sinu muusa ja parim sõber, siis saab seks ajaga ainult paremaks minna.

Dr Ruthi nõuanded sekselu parandamiseks

See on normaalne, et üks partner ei saa piisavalt seksi või vaheldust

Mees ja naine ei ole Siiami kaksikud, kes tahavad alati ühte ja sedasama. Vahel on suhtes naine see, kes tahab tihedamini seksida ja on hädas liiga harvade orgasmidega, ent teinekord on see hoopis mees. Kohanege selle tõsiasjaga! Tooge vaheldust oma magamistuppa ning vältige üksluiseid poose ja rutiini. Masturbeerimine on iga suhte normaalne osa ja sekslelud pakuvad teistmoodi orgasmide kogemusi. Kui suuseks on sinu lemmik, siis oraalseksi stimulaator on just see, mida sa vajad.

Naisel peab vibraator olema

Dr Ruthi lemmikvibraatorid on elektrihambaharja meenutavad täpsusvibratsioonidega paindlikud suristajad, mille madalad ja tugevad vibratsioonid viivad intensiivsete orgasmideni ka need naised, kellel muidu on raske orgasmini jõuda. Naised on alati teadnud, et parim kliitori massaaž oma mehelt on ringjad liigutused kliitori ümbruses.

Rewomagicu vibraator teeb need aga veelgi paremaks. Tema väikene ots liigub ringjalt kliitoril. Pane tema alumine jämedam osa vibreerima ning Rewomagic muutub võimsaks g-punkti vibraatoriks. Naised, kes on Rewomagicut proovinud, on öelnud, et see on väga teistmoodi nauding ja intensiivsem kui kõik alternatiivsed vibraatorid. Rewomagicuga on naised hõisanud, et said esimese orgasmi juba minutiga ning suisa kolm tükki kümne minuti jooksul.

50+ mehed – seksige hommikuti!