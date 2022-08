FOTO | Oi, milline õnnetus! Naise ohtlik päevitamisharjumus jättis tema näkku suure augu

Jade Thrasher on naine, kes armastas päevitamist, kuni ühel päeval märkas isa ta nina küljel kasvavat haavandit. Kui Thrasher arvas, et haavand kasvab ise ilusti kokku, siis nii ei läinud ning olukord läks aina hullemaks, mispärast läks ta biopsiale. Mõne aja pärast sai ta šokeeriva vastuse – tal on nahavähk.