TOP 3 petjat: tähemärgid, kelle jaoks sõna „truudus“ on pelgalt üks veider sõnakõlks

Kõige truudusetuma tähemärgi auhind läheb kõikidele Amburitele! Selgub, et armastuses on just Amburid kõige truudusetumad sodiaagimärgid. Ambur on hingelt seikleja, kes peab kalliks oma vabadust ja ei taha olla kellestki sõltuv. Ta tahab elada ja teha seda oma ärenägemise järgi. Ambur põletab n-ö küünalt kahest otsast korraga, tegutsedes ilma mõtlemata. Tal on väga palju sõpru ja talle meeldib olla tähelepanu keskmes.

Teisel kohal selles edetabelis on Kaksikud. See õhumärk käitub tihti nagu liblikas, kes tahab vaadata, kas rohi ei ole mitte rohelisem mujal. Ka sõpruses ei saa ei Kaksikutele ega Amburitele alati kindel olla, sest nad ei tunne just tihti huvi selle kohta, kuidas teistel läheb. Kui sul on mõni suur mure või vajad sa kolimise juures abi, siis parem pöördu mõne õhu- või veemärgi poole.

Kolmandal kohal truudusetute tabelis leiame me Kalade tähemärgi. Kalad on oma loomult unistavad, romantilised, nad teevad kõik, et teised end hästi tunneksid. Aga see pole veel kõik, Kaladele meeldib ka flirtida ja teistele meeldida. Ja seetõttu ei saa ta ilma valetamiseta läbi, eriti Kalade tähtkujus sündinud mehed. Nad valetavad nii, et ei saa ise ka midagi aru. Nad sooviksid, et reaalsus oleks sama ilus, kui nende unistustes... Sellepärast loob ta ise oma reaalsuse. See on tema teine loomus. Ta võib petta oma kaaslast, sest usub, et on piisavalt osav ja ei jää vahele.