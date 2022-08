Eksperdid selgitavad: kuidas toitu külmutada ja sulatada nii, et selle maitse ja kvaliteet säiliksid?

Enne suviste aiasaaduste külmutamist tuleks veenduda, kui palju sügavkülmas ruumi on ning visata ära need toiduained, mis enam söögiks ei kõlba.

Toodete külmutamisel võiks kasutada näiteks suletavaid toidukarpe, sügavkülmakotte, paksu fooliumi või toidukile ning märkida markeriga pakendile ka toidu sügavkülmutamise kuupäev. Nii on lihtsam jälgida, et vanemad toiduained saaksid esmajärjekorras kasutatud.

Kui liha ega mereannid ei lähe poest koju jõudes kohe kasutusse, tuleks need panna kohe külmkappi või sügavkülmutada. Külmkambris ei tohiks neid hoida aga üle nelja päeva, et vältida kahjulike bakterite teket ning säilitada vitamiine ja väärtuslikke toitaineid. Külmutamisel peaks liha ja mereannid pakendist eemaldama ning pakkima need õhukindlasse fooliumisse, küpsetuspaberisse või spetsiaalsesse külmutuskotti, et vältida toidu riknemist ning pikendada selle säilivusaega. Värske kuumtöötlemata veiseliha säilib sügavkülmas 3-4 kuud, kuumtöötlemata kanaliha umbes 9-12 kuud ja mereannid 3-12 kuud.

Enne sügavkülmakotti või toidukarpi asetamist tuleb puuviljad ära pesta ja lasta neil täielikult ära kuivada. Vastavalt vajadusele võib need enne külmutamist ka väiksemateks tükkides valmis lõigata. Köögiviljade puhul tuleks need pesta ja külmutamiseks ette valmistada vastavalt sellele, kuidas need hiljem kasutust leiavad – näiteks lõigates brokoli õisikuteks või porgandid sektoriteks. Optimaalse maitse saavutamiseks tuleks enne sügavkülmutamist köögivilju küpsetada kuni need on al dente. Värsked puu- ja köögiviljad säilivad külmikus 8-12 kuud, pärast seda võib maitse kvaliteet halveneda.