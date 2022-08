Emad teavad! Mehed avaldavad parimad suhtenõuanded, mis nad emadelt on õppinud

10 meest jagavad, milline on kõige parem kohtamist, armastust ja edukaid suhteid puudutav nõuanne, mis nad oma ema käest on saanud.

1. „Mu ema andis mulle nõu, kui mul oli 20-aastasena esimest korda süda murtud. Ta ütles, et kõik, mida suhtesse panustad, saad ka tagasi. Ma usun, et see ongi nii, väga mitmes mõttes.“ – Alex, 23

2. „See on lihtne. Mu ema ütles mulle, et kui vaatan oma naise ema, näen, mida tulevikus oodata võib.“ – Bryan, 25

3. „Mu ema ütles mulle, et ma ei kiirustaks. Kui ma aga tean, et naine on minu jaoks see õige ja näen meie ühist tulevikku, siis tuleb selle nimel pingutada. Ema õpetas ka seda, et ma ei tohiks kunagi lasta naisel ennast survestada tegema midagi, mida ma ei taha. Ja oma tunnetega tuleb olla aus.“ – Dan, 27

4. „Kui see ei toimi praegu, ei hakkagi see toimima.“ – Johnny, 30

5. „Pane tähele, kuidas ta kohtleb restoranis ettekandjat. See ütleb sulle kõik.“ – Cliff Montana, 26

6. „Ära mitte kunagi lepi kellegagi, vaid lähtu ikka armastusest.“ – Shayne, 29

7. „Mu emale meeldis rõhutada, et kui ma olen suhtes, olen ma osa tiimist. See tähendab, et tuleb õppida tegema kompromisse ja saada aru, et kõik ei keerle enam minu ümber. Sellega kaasneb aga suur vastutus. Kui tahad olla hea peigmees või abikaasa, tuleb naise vajadused enda omadest ettepoole seada. Just sellepärast, et päeva lõpuks olete tiim. Tema õnn on ka sinu õnn.“ – Thomas, 28

8. „Ära kiirusta suhtesse, milles sa kindel ei ole. Ole kannatlik, kuniks leiad õige inimese.“ – Barry, 34

9. „Ema ütles, et ma usaldaksin alati oma instinkte ja seda ma olen ka teinud.“ – George, 31

10. „Mu ema ütles mulle juba väga noorena, et kõige parem on armuda parimatesse sõpradesse ja see nõuanne on minuga püsinud.“ – Grant, 29

