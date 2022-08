„Suureks saades usuvad nad, et naise väärtus siin ilmas sõltub tema kehast ja sellest, kui ilusaks teised teda peavad.“

Arvukad uuringud tõendavad, et enamik naisi ei ole oma kehaga rahul, ent see pole alati nii olnud. Tüdrukud ei sünni oma keha vihkama. Jälgi, kuidas lapsed mängivad või end peeglist vaatavad ning näed, et nad imetlevad kõike, milleks nende keha võimeline on. Keha vihkamine ei ole kaasasündinud; tüdrukud õpivad seda kodus, koolis ja eakaaslastelt, iga kord kui teleka tööle panevad, sotsiaalmeediasse sisse logivad või koduuksest välja astuvad. Hetkest, mil nad hommikul silmad avavad kuni ajani, mil nad õhtul silmad sulevad, õpivad tüdrukud, et nende kehad on vigased