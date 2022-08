Ühiskonna poolt surve kedagi leida on alati suur. „Kas sa käid kohtingutel?“, „Millal sa endale kellegi leiad?“, „Ma ei taha, et sa oleksid elu lõpuni üksildane!“ – need on väike osa lausetest, mida ilmselt iga vallaline inimene on pidanud vähemalt ühe korra kuulma. Kuid üllatus-üllatus! Abielu ei ole kõigi jaoks.