Tahad, et inimesed usaldaksid sind rohkem? Kanna sellisel juhul just seda värvi

Moeekspert ja ajakirja Costumes Heaven peatoimetaja Susan Gagnon räägib, et värvipsühholoogias on eesmärk teha kindlaks, et kuidas teatud värvid mõjutavad inimeste käitumist. „Meie aju on ühendatud emotsioonidega sensoorsete käivitajate külge. Mõned vallandavad meis õnne, teised kurbust,“ selgitab Gagnon. „Sellisena saavad erinevad värvid meis erinevaid emotsionaalseid reaktsioone tekitada, nagu näiteks usaldust.“ Seega kui soovid võita ümbritsevate inimeste usaldust, võib seda saavutada imelihtsalt ja kõik tänu sinu särgi värvile.

Värviekspert ja jaemüügi sisekujundaja David Lee ütleb, et sellised värvid nagu sinine ja lilla panevad meid tõenäoliselt nägema usaldusväärsematena, kuna nende toonidega on „positiivsed assotsiatsioonid“. Näiteks seostatakse sinist värvi sageli taevaga, mis on Gagnoni sõnul rahulik. „Nii et kui inimesed näevad, et teised kannavad sinist, seostab nende aju seda taeva rahulikkusega,“ ütleb ta.