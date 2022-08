Nipp hõivatud emadele! Kim Kardashianil on üks oluline rutiin, mis on eriti kasulik mitme lapse emale

Kardashian pole mitte ainult tõsielusaate staar, vaid ka ettevõtte omanik ja advokaadiks pürgija. Mis aga tähendab, et loomulikult on raske leida aega oma nelja lapse – North, Saint, Chicago ja Psalm – jaoks. Et aidata tal oma laste eest hoolitseda, on Kardashianil hulk lapsehoidjaid, kellele 2018. aasta RadarOnline'i aruande kohaselt makstakse väga hästi.

Väidetavalt maksab Kardashian oma lapsehoidjatele kuuekohalist palka. „Lapsehoidjad on neil ööpäevaringselt tööl ja nad teenivad umbes 100 000 dollarit kuus,“ ütles allikas. Väidetavalt on neil lapsehoidjatel ka nimekiri rangetest reeglitest, millest nad peavad kinni pidama.

Sama allikas ütles, et Kardashian ja tollane abikaasa Kanye West kulutasid lapsehoidjatele terve varanduse, kuid nad nõudsid, et lapsi jälgiks keegi, kes on parimatest parim. Kuigi West oli alguses ideega päri, et lapsed vajavad hoidjat, otsustas räppar pärast lahkuminekut naist kritiseerida, et too võiks ikka ise nende lapsi kasvatada mitte palgata lapsehoidjaid.

Mitu lapsehoidjat on Kim Kardashianil?

Ajalehe The Sun 2020. aasta artiklis väideti, et Kardashianil on kuuest lapsehoidjast koosnev meeskond. Neli neist lapsehoidjatest, üks hoidja lapse kohta, ilmuvad tavaliselt päeval ja kaks tükki on kogu aeg majas.

Peale lapsehoidjate on majas ka teisi töötajaid – õpetajad ja stilistid – kes aitavad laste eest hoolitseda.

Ehkki West on kritiseerinud Kardashiani, on siiski fakt see, et naine üritab enda aega pühendada laste jaoks. „Kim hoolitseb selle eest, et tal oleks päevas enda iga lapsega 15 minutit üks-ühele hetki, kuid isegi see on planeeritud ja see peab mahtuma tema telefonikõnede ja kohtumiste vahele,“ rääkis allikas The Sunile.

Allikas: Your Tango