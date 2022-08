VIDEO | Liig mis liig? Naine lasi tätoveerida oma vagiinale

34aastane Holti kirjeldatakse sageli kui „Suurbritannia enim tätoveeritud naist“, kes esialgu saavutas enda kuulsuse sellega, et ta kattis 95% enda kehast tindiga, makstes 35 000 naela ehk üle 40 000 euro.

Ja nüüd on ta jõudnud häbememokkade tätoveerimiseni.

Uudised tulid pärast seda, kui OnlyFansis tegutsev staar tunnistas, et tal on raskusi nautida intiimelu enda elukaaslase Beniga, sest ta on sealt altpoolt liiga paistes – isegi kui tätoveering tehti kuu aega tagasi.