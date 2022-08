Trenn ja lõbu üheskoos! Tahad seksides maksimaalselt kaloreid põletada? Siis proovi just seda poosi

Seksuoloog Massimo Stocchi-Fontana sõnul on see koerapoosi seksikam variant. Kuidas seda siis teha? „Naine lamab kõhuli, kui mees on samal ajal oma partneri reite tagaosas, sisenedes tagant“ ütleb ta. Naise jalad peaksid olema mehe keha suhtes välisküljel.

Triiraua poos on eriline tänu spetsiifilisele nurgale, millele peavad pihta saama mõlemad partnerid, et niiviisi G-punkti stimulatsioon muutuks väga intentsiivseks. See on suurepärane kardiotegevus ja ideaalne kõigile, kes soovivad magamistoas kalorieid põletada.

Kuigi ükski seksiasend ei kuluta nii palju kaloreid kui jooksulindil käimine, on „triikraupoos“ üks parimaid asendeid seksi ajal kalorite põletamiseks. „Mehe jaoks on raskem hoida tasakaalu, sest nad peavad end püsti hoidma, mis muudab seksiasendi suurepäraseks ülakeha treeninguks,“ ütleb Stocchi-Fontana.

Samal ajal peab naine kallutama vaagnat enda kohal oleva partneri poole, mis paneb tööle ka kõhulihased. Selliseid tehnikaid kasutatakse mõnes parimas kaloripõletuse harjutuses üldisemalt, nagu Pilateses kaalu langetamiseks või jõutreeningus – nii et saame kindlad olla, et see päriselt ka toimib.

Allikas: Woman & Home