„Kummalisel kombel see töötas!“- baarmenid avaldavad kõige uskumatumad külgelöömislaused, mida nad on kuulnud

Siin on seitsme anonüümse baarmeni meelest parimad külgelöömislaused, mida nad on oma töö jooksul pealt kuulnud.

1. „Härrasmees, kellel oli ilmselgelt sumin sees, ulatas oma käe purjakil naisele ja küsis: „Kas sa hoiaksid seda, kuni ma väljas käin?“ Nad tulid koos tagasi, jagasid suitsu, maksid tellimuste eest ja võtsid üheskoos takso.“

2. „Töötasin ülikooli ajal baaris. Kutt läks baarileti juures oleva tüdrukute juurde ja ütles: „Tere! Minu nimi on Ben ja ma ostan sulle seni kaua jooke, kuni sa arvad, et ma olen atraktiivne.“ Tüdruk puhkes naerma ja mees küsis, mida ta juua sooviks. Tüdruk vaatas kuti üle, kes oli muide väga atraktiivne, pöördus minu poole ja ütles: „Sellisel juhul võtan ma vee.“ Pole kahtlustki, et see kutt skooris.“

3. „Kuulsin seda hiljuti, kui hakkasin baari sulgema: „Tule nüüd, lähme tagasi minu juurde, ma teen sulle quesadillat.“ See tüdruk oli terve õhtu kutte nagu kärbseid eemale peletanud, aga see pick-up-line töötas.“

4. „See kutt lõi tükk aega ühele tüdrukule külge. Tüdruk küsis: „Kas sa tood mulle mõned roosid?“, mille peale mees võttis kaks kõrt, salvrätiku, välgumihkli ja tegi nendest roosi. Ilmselgelt nad lahkusid koos.“

5. „Ma nägin, kuidas mees istus baarileti juures oleva naise kõrvale ja ütles: „Ega sa pahaks ei pane, kui ma siin istun ja sulle mõnda aega külge löön?“

6. „Ma kohtasin oma praegust tüdruksõpra baaris töötades. Ta oli liiga purjus ja kui ta tuli uut jooki tellima, andsin talle hoopis vett, öeldes, et tänaseks on küll. Ja tema vastus? „Kui sa mulle juua ei paku, siis anna vähemalt oma number!“ Meil on nüüd koer.“

7. „Ma ei ole küll baarmen, aga mul õnnestus baaridaamile külge lüüa. Oli sulgemisaeg ja tema ütles: „Kui sa siin ei tööta või töötajatega ei maga, on aeg lahkuda!“ Ma kummardusin tema kohale ja ütlesin, et ma ilmselt jään. Enesekindlusega, mis on ainult hiljuti lahutanud mehel. Ja kummalisel kombel see töötas.“

Allikas: Collective World