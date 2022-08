Juba eos halb otsus ehk neli kõige hullemat valet, mida oma suhtes kaaslasele öelda

Uuringud näitavad, et keskmiselt valetavad kaaslased paarisuhtes umbes kolm korda nädalas, aga siin ongi väga oluline aru saada, milliste valedega on tegemist. Mõnikord vääname tõde, sest ei taha kaaslase tundeid haavata, neile piinlikkust valmistada või tahame hoiduda tobedast argumendist.

Kuid on ka teist tüüpi valesid, mis teevad suhtele palju rohkem kahju. Need on järgmised: