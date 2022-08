Karjääri tehes on tähtis olla enesekindel: „Me peame armastama ennast ja me peame armastama teisi. Meil tuleb ära lõpetada üksteisega võistlemine, selle asemel peaksime proovima teineteist tõsta.“

Kuidas me saaksimegi oodata, et meie ülemus või töökoht hindab meid kõrgelt, kui me ise seda esimesena ei tee? Enesekindlus, enesehinnang ja enese armastamine on asjad, mis lausa kiirgavad väljapoole. Kui sul on mõni selline kolleeg, siis peaksid teda imetlema ja temalt eeskuju võtma. Kui oled ise selline, palju õnne, jätka samas vaimus!