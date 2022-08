„Me kulutasime oma säästud millelegi, mis oli täielik jama“- ehk pulmapäev, mis ei olnudki elu ilusaim

Laura arvas, et ta tunneb ennast pärast abiellumist õnnelikuna, aga tegelikult purskus hoopis pisaratesse, hetkel, kui abikaasa kõrvale pikali heitis. Pulmapäev, mis oleks pidanud olema üks kõige tähtsamaid elus, oli väga stressirohke. „Osa probleemist oli see, et meil oli pulmas 180 külalist ja suuremat osa neist ei olnud me 18 kuud näinud. Enne altari ette kõndimist oleksin peaaegu närvivapustuse saanud, sest mõtlesin, kuidas kõik näevad mind selles uhkes pulmakleidis, aga ma ei ole nendega nii kaua rääkinud,“ meenutab pruut.